توفي الرئيس الجزائري المؤقت السابق، عبد القادر بن صالح، عن عمر ناهز 79 عاما، وذلك حسب ما أعلن عنه بيان رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء.
وأعلنت الجزائر تنكيس العلم الوطني لمدة 3 أيام ابتداء من يوم الأربعاء، فيما سيتم تشييع الجثمان، يوم الخميس، بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة.
ويعد بن صالح ثالث رئيس مؤقت حكم الجزائر من 2 أبريل 2019 إلى 19ديسمبر 2019، وهي فترة وصفت بالعصيبة في تاريخ الجزائر.
وولى بن صالح مقاليد الحكم، في تلك الفترة تطبيقا لمواد الدستور الذي ينص على تكليف رئيس مجلس الأمة (غرفة البرلمان الأولى) بإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية بعد تقديم الرئيس لاستقالته أو وفاته.
ووجد بن صالح نفسه في مواجهة مباشرة مع الحراك الشعبي بعد تقديم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لاستقالته في 2 أبريل 2019 تحت ضغط الشارع.
وتقول الطبقة السياسية إنها تكن الكثير من التقدير والاحترام للراحل، كما وصفه رئيس المنتدى الوطني للتغيير، عبد الرحمان عرعار قائلا "بن صالح إنسان فاضل ورجل دولة لم يتلطخ بالفساد أو في قضايا تمس بصورة الجزائر في الخارج".
وقال عرعار "لقد تعرفنا على الرجل بصفتنا فاعلين في المجتمع المدني مرتين عام 1997 وعام 2019 وهو إنسان محترم ومتواضع ومحب للجزائر، وقد لمسنا فيه نفس المبادئ الوطنية وصدق نواياه في الإصلاح"، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية.
بدأ بن صالح مساره المهني عام 1967 صحافيا في جريدة الشعب، ثم عمل مراسلا ومدير مكتب الشرق الأوسط وجريدة الجمهورية 1968-1970، ثم تم انتخابه نائبا برلمانيا عن ولاية تلمسان في 3 ولايات متعاقبة ليبدأ مسارا سياسيا طويلا انتهى بتوليه لمقاليد الحكم بصفة مؤقتة.