اختفاء طائرة روسية وأنباء عن تحطمها

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر لم تذكر اسمه أن طائرة نقل روسية من طراز أنتونوف أن-26 على متنها ستة أفراد تحطمت قرب مدينة خاباروفسك بأقصى شرق البلاد.

وأفادت وكالة تأس للأنباء بأن الطائرة تابعة لشركة تجري فحوصات فنية بالمطارات الروسية.

وقالت وزارة الطوارئ إن فرق البحث والإنقاذ في طريقها إلى الموقع الذي اختفت فيه الطائرة من على تغطية الرادار.