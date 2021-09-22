الولايات المتحدة تقدم نصف مليار جرعة إضافية من لقاح لكوفيد للدول الفقيرة

أعلن مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية الأربعاء أن الولايات المتحدة ستشتري 500 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر المضاد لكوفيد-19 وتوزعها على الدول النامية ليصل بذلك الى أكثر من 1,1 مليار إجمالي عدد الجرعات التي تعهدت واشنطن تقديمها.

وقالت المصادر نفسها إن الرئيس الأميركي جو بايدن يريد من جانب آخر تحديد "هدف طموح" بان تبلغ كل دولة، بما يشمل الأكثر فقرا، "معدل 70% من السكان الملقحين" بحلول سنة، وذلك خلال قمة افتراضية سيترأسها خلال النهار.