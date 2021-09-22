إطلاق نار يستهدف سيارة المساعد الأول للرئيس الأوكراني

قالت الشرطة الأوكرانية إن أعيرة نارية أطلقت على سيارة تقل مساعداً للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صباح اليوم الأربعاء، مما أدى لإصابة السائق.

وقال بيان للشرطة إن أكثر من عشر رصاصات أصابت السيارة بالقرب من قرية ليسنيكي خارج العاصمة كييف.

وقال نائب برلماني بارز إن المساعد سرهي شيفير لم يصب بأذى.