السيسي: نهر النيل شريان الوجود الوحيد لمصر

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن نهر النيل هو شريان الوجود الوحيد لمصر وأن سياسة فرض الأمر الواقع باتت تنذر بتهديد واسع لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وأضاف في كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الثلاثاء: "مصر ترتبط ارتباطاً وثيقاً بواقعها الأفريقي.. الذي تعتز به كثيراً والذي لا يرتبط فقط بموقعها الجغرافي ولكنه يتصل عضوياً بوجودها. ويهمني فى هذا المقام إيضاح أن تحقيق التعاون بين دول القارة لن يتأتى من خلال تحديد طرف واحد لمتطلبات طرف آخر وإنما يتعين أن تكون تلك العملية متبادلة".



وقال السيسي في الكلمة التي ألقاها عبر الفيديو كونفرانس :"مصر التي تعترف بحقوق أشقائها التنموية تعد من أكثر الدول جفافاً ويظـل شعبها تحت حد الفقر المائي ويشكل نهر النيل شريان وجودها الوحيد عبر التاريخ وهو ما يفسر القلق العارم، الذي يعترى المواطن المصري إزاء سد النهضة الإثيوبي".

وقال السيسي: لا تزال مصر تتمسك بالتوصل في أسرع وقت ممكن لاتفاق شامل متوازن وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وأشار الرئيس المصري إلى أن مسعى بلاده لا يستند في ذلك فقط "إلى قيم الإنصاف والمنطق ولكن أيضاً إلى أرضية قانونية دولية صلبة رسخت لمبدأ الاستخدام العادل والمنصف، للموارد المائية المشتركة في أحواض الأنهار الدولية".