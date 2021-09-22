مصر تعلن عن حصيلة إصابات كورونا الجديدة

سجلت مصر 688 إصابة بفيروس كورونا و24 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية في ساعة مبكرة من، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الحالات المسجلة بلغ حتى الثلاثاء 298296 من ضمنها 17016 وفاة.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أن 703 متعافين من الفيروس خرجوا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 251395 شخصاً.