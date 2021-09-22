واشنطن تدين محاولة الانقلاب في السودان

أدانت الولايات المتّحدة المحاولة الانقلابية التي قالت السلطات السودانية إنهّا أحبطتها الثلاثاء، مندّدة بـ"أعمال مناهضة للديموقراطية" ومحذّرة من أيّ "تدخّل خارجي يهدف إلى بثّ التضليل وتقويض إرادة السودانيين".

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في تغريدة على تويتر "ندين المحاولة الفاشلة للاستيلاء على السلطة من الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون وتعطيل التحوّل الديموقراطي التاريخي في السودان".

وأضاف أنّ "حكومة الولايات المتحدة تدعم الشعب السوداني في طريقه نحو الديموقراطية والسلام والازدهار".

وأرفق برايس تغريدته ببيان قال فيه إنّ "الولايات المتحدة تدين المحاولة الفاشلة وتناشد الحكومة السودانية الانتقالية "محاسبة جميع المتورطين من خلال عملية قضائية عادلة".

وتابع البيان "ندين أيّ تدخّل خارجي يهدف إلى بثّ التضليل وتقويض إرادة الشعب السوداني".

وكانت الحكومة السودانية أعلنت إحباط "محاولة انقلابية" جرت فجر الثلاثاء، متهمة "ضباطا من فلول النظام البائد" بتنفيذها، في إشارة الى نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.