زلزال قوي يضرب أستراليا

أفادت تقارير إخبارية بأن زلزالاً ضربولاية فيكتوريا الأسترالية صباح اليوم الأربعاء وشعر به السكان في جميع أنحاء جنوب شرق للبلاد.

وذكرت خدمة الطوارىء بولاية فيكتوريا أن الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، وقع بالقرب من مانسفيلد على بعد حوالى 200 كيلومتر

شمال شرقي ملبورن.

وقالت وكالة رصد الزلازل الحكومية "جيوساينس أستراليا" أن زلزالاً قوته 6 درجات درجة وقع أولاً في تمام الساعة 2315 بتوقيت جرينتش، تلاه زلزال

قوته 4 درجات بعد حوالي 15 دقيقة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن هذا هو الزلزال الثامن فقطالذي تتخطى قوته 5 درجات في تلك المنطقة منذ عام 1973.