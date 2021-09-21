قال رئيس وزراء بوروندي وعامل في مجال الصحة إن انفجارات أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 50 آخرين في بوجمبورا أكبر مدن البلاد ليل الاثنين، في أحدث حلقة في سلسلة من الهجمات في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.
وقالت وزارة الداخلية على تويتر إن «إرهابيين مجهولين» مسؤولون عن الهجمات.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات بالقنابل اليدوية.
وذكر سبعة شهود أن قنبلتين يدويتين انفجرتا في ساحة انتظار للحافلات بوسط المدينة، بينما وقع انفجار ثالث في سوق جابي بحي بويزا وفقا لشاهد آخر.
وقال عامل في مجال الصحة كان يساعد في رعاية المصابين، الثلاثاء إن خمسة قتلوا وأصيب نحو 50.
وطلب الشهود والعامل الصحي عدم نشر أسمائهم.
وخلال زيارة للمصابين في المستشفى، قال رئيس الوزراء ألان جيوم بونيوني للصحفيين إن الهجمات أسفرت عن مقتل اثنين ووعد بأن تقدم الحكومة المساعدة للجرحى.