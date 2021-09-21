الإمارات والأمم المتحدة تستعرضان فرص تقوية التعاون

نيويورك (وام)

التقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحضر الاجتماع كل من معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، والسفيرة لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والسفير محمد أبو شهاب، نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

واستعرض الطرفان الفرص المتاحة لتقوية أواصر التعاون بين دولة الإمارات والأمم المتحدة في مختلف المجالات.

وهنأت معالي ريم الهاشمي، أنطونيو غوتيريش على إعادة انتخابه لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة لولاية ثانية. وشكرته بصفتها المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، على مشاركة الأمم المتحدة في المعرض الدولي القادم.

إلى ذلك، وجه الأمين العام أنطونيو غوتيريش في مستهل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، تحذيراً حازماً، حيث دعا المجتمع الدولي إلى بذل مزيدٍ من الجهد لمكافحة جائحة «كورونا» وظاهرة تغير المناخ.

وقال غوتيريش، في بداية اجتماعات الدورة الـ76 للجمعية العامة التي تنعقد في نيويورك بحضور زعماء من مختلف دول العالم، لمناقشة سلسلة من القضايا ذات الأهمية بالنسبة للمجتمع الدولي: «إنني هنا لأدق ناقوس الخطر.. لابد أن يستيقظ العالم».

وأضاف: «نحن نقف على حافة الهاوية، ونتحرك في الاتجاه الخاطئ، فعالمنا لم يكن مهدداً بمثل هذه الصورة من قبل، ولم يكن أكثر انقساماً مما هو عليه الآن»، واستطرد: «نحن نواجه أخطر سلسلة من الكوارث في حياتنا».

ووصف غوتيريش انعدام المساواة، بشكل سافر، في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على مستوى العالم بأنه شيء مشين، وذكر أنه في حين أن غالبية البشر في المناطق الأغنى من العالم حصلت على اللقاح، فإن حوالي 90 في المئة من الأفارقة ما يزالوا في انتظار حصولهم على الجرعة الأولى.

ووصف غوتيريش هذا الوضع بأنه لائحة اتهام أخلاقية للحالة التي وصل إليها العالم، مضيفاً: إنه في حين أن المجتمع الدولي أحرز نجاحاً من الناحية العلمية، فإنه أخفق من ناحية الأخلاق.

ولكنه ذكر أنه لا يزال لديه أمل، وأن المشكلات المطروحة هي مشكلات يمكن للبشرية أن تحلها.

وبعكس العام الماضي، عندما شارك كثير من زعماء العالم في الاجتماعات من خلال خطب مسجلة عبر الفيديو، حضر كثير من الزعماء إلى نيويورك، رغم أن عدد أعضاء البعثات كان أقل بشكل كبير مقارنة بأعوام ما قبل «الجائحة».