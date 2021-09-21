ترودو رئيساً لوزراء كندا لولاية ثالثة

أوتاوا (وكالات)

أقر إيرين أوتول، زعيم حزب المحافظين المعارض في كندا، بالهزيمة أمس، بعد أن فشل في منع الليبراليين بزعامة رئيس الوزراء جاستن ترودو من الحصول على فترة ولاية ثالثة.

وفي كلمة إلى مؤيديه في دائرته الانتخابية خارج تورونتو، قال أوتول: إنه اتصل بترودو لتهنئته.

وفاز الليبراليون، بزعامة ترودو في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في كندا أمس الأول، بحسب تقديرات بثّتها وسائل إعلام، في نتيجة ستضمن لرئيس الوزراء المنتهية ولايته العودة إلى رئاسة الحكومة لولاية ثالثة على التوالي، بعد حملة انتخابية بالغة الصعوبة.

وبسبب التقارب الشديد في هذه النتائج التي لا تزال أولية، لم يتّضح في الحال ما إذا كان الليبراليون حصلوا على ما يكفي من المقاعد النيابية لتشكيل حكومة أغلبية، أم أنّ ترودو سيكون رئيساً لحكومة أقليّة، الأمر الذي سيضطره للحصول على دعم من نواب في المعارضة لتمرير أجندة حكومته في البرلمان. وكان ترودو دعا في منتصف أغسطس لإجراء هذه الانتخابات المبكرة، في محاولة منه لاستعادة الغالبية التي خسرها قبل عامين. لكن بسبب التقارب في النتائج تعذّر في الحال معرفة ما إذا كان ترودو كسب رهانه هذا، أم خسره أمام إيرين أوتول، المحافظ المعتدل الذي تمكّن خلال الحملة من تحقيق اختراق.