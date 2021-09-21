فرنسا تنظم مؤتمراً دولياً بشأن ليبيا في 12 نوفمبر

باريس (وكالات)

ينظم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمراً دولياً بشأن ليبيا في 12 نوفمبر قبل شهر من انتخابات عامة تهدف إلى طي صفحة عقد من النزاع في هذا البلد.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال مؤتمر صحفي على هامش الجمعية العامة الـ76 للأمم المتحدة أنه «على خلفية الانتخابات في ديسمبر، ستنظم فرنسا مؤتمراً دولياً حول ليبيا في 12 يناير». كما يترأس لودريان مع نظيريه الألماني هايكو ماس والإيطالي لويجي دي مايو اجتماعاً مخصصاً لليبيا اليوم الأربعاء في نيويورك. وذكّر لودريان بأن فرنسا تدعو إلى الإبقاء على موعد الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر ورحيل القوات الأجنبية والمرتزقة.