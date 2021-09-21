لبنان.. اعتقال خلية إرهابية في طرابلس

بيروت (وكالات)

أعلن الجيش اللبناني، أمس، توقيف خلية مؤيدة لتنظيم «داعش» الإرهابي في طرابلس. وقالت قيادة الجيش في بيان صحفي: «أوقفت مديرية المخابرات في مدينة طرابلس عدداً من الأشخاص يشكلون خلية مؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي، وقد عمدوا إلى شراء الأسلحة الفردية والذخائر بهدف تنفيذ عمليات أمنية مستغلين الأوضاع المتردية في لبنان». وبحسب البيان، سعى عناصر الخلية إلى تجنيد آخرين لمساعدتهم، مشيراً إلى أن الخلية بدأت نشاطها في شهر يونيو الماضي، ونفذت عملية اغتيال المعاون الأول المتقاعد أحمد مراد في منطقة المئتين - طرابلس بتاريخ 22 أغسطس الماضي.