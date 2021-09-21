شعبان بلال (القاهرة) أكدت مصر، اليوم الثلاثاء، انخراطها على مدار عقد كامل وبإرادة سياسية قوية في مفاوضات جادة بحسن نية أملاً في الوصول لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، مشيرة إلى أن التوصل لاتفاق يُحقق أهداف التنمية بالدول الثلاث. وقال وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبد العاطي إن بلاده عرضت خلال المفاوضات العديد من سيناريوهات الملء والتشغيل والتي تتعامل مع كافة الظروف الهيدرولوجية لنهر النيل، بدءاً من تعيين استشاري دولي ثم الآلية التساعية ثم مسار واشنطن وصولاً إلى مسار الاتحاد الإفريقي، وبما يضمن لإثيوبيا توليد وإنتاج ما يقرب من 85% من الطاقة الكهربائية المطلوبة وذلك خلال أقصى فترات الجفاف. وشدد وزير الري المصري خلال المنتدى العربي الخامس للمياه المنعقد في دبي، على ضرورة مراعاة التعاون في مشروعات السدود المنشأة على الأنهار الدولية وتشابكها مع التغيرات المناخية، وأهمية التعامل بجدية مع أي إجراءات أحادية تساهم في تفاقم تبعات تغير المناخ على مستوى أحواض الأنهار المشتركة، وفي مقدمتها إقامة السدود على الأنهار الدولية دون الأخذ في الاعتبار شواغل دول المصب. وأوضح عبد العاطي أن الطرف الإثيوبي لم تكن لديه الإرادة السياسية الكافية والنية الصادقة للوصول لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مؤكداً أن الإجراءات الأحادية والمعلومات الخاطئة من شأنها أن تزيد الوضع تعقيداً. وأشار إلى أن الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل يمكن أن يمهد الطريق للتكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة لكل الدول وبما يحقق أهداف التنمية بالدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا وتحقيقاً لمبادئ المنفعة المشتركة. وشهدت الأيام الماضية تحركات دولية لاستئناف المفاوضات التي توقفت منذ جولة كينشاسا التي عُقدت في أبريل الماضي بجمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تبعتها جلسة لمجلس الأمن الدولي بطلب من دولتي مصر والسودان في يونيو الماضي. وشجع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي الأطراف الثلاث على استئناف المفاوضات في أسرع وقت من أجل التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وهو ما تبعه تحرك نشط من وزير خارجية الكونغو بزيارة الدول الثلاث إثيوبيا والسودان ومصر لعرض مقترح جديد للتفاوض.