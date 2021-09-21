شعبان بلال (القاهرة)

تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جنازة عسكرية مهيبة للمشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع المصري الأسبق، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 85 عاما.

وشُيعت جنازة المشير حسين طنطاوي، عصر اليوم الثلاثاء، من مسجد المشير بالتجمع الخامس بالقاهرة، وسط حضور كثيف لكبار المسؤولين في مصر، حيث بدأت مراسم تشييع الجنازة بضرب 21 طلقة تحية وتأبينا لروح الفقيد المشير طنطاوي من قوات المدفعية.

وشهدت الجنازة حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والمستشار عدلي منصور رئيس مصر السابق، والإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري. وقدم الرئيس المصري وحضور الجنازة واجب العزاء لأسرة المشير طنطاوي وأرملة الفقيد التي ظهرت لأول مرة خلال مراسم تشييع الجنازة.

 

وتوفى فجر اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري الأسبق، وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء ومسيرة وطنية من أجل الحفاظ على مصر. وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة المصرية الحداد الوطني بدءًا من اليوم وحتى ثلاثة أيام مقبلة تنتهي الخميس الموافق 23 سبتمبر، كما أطلق اسمه المشير طنطاوي على قاعدة الهايكستب العسكرية المصرية.

وقال السيسي ناعيا المشير طنطاوي، إنه فقد اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه، كثيرًا ما تعلم منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن، مضيفا أن مصر فقدت رجلًا من أخلص أبناءها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن.