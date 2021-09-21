شعبان بلال (القاهرة)
تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جنازة عسكرية مهيبة للمشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع المصري الأسبق، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 85 عاما.
وشُيعت جنازة المشير حسين طنطاوي، عصر اليوم الثلاثاء، من مسجد المشير بالتجمع الخامس بالقاهرة، وسط حضور كثيف لكبار المسؤولين في مصر، حيث بدأت مراسم تشييع الجنازة بضرب 21 طلقة تحية وتأبينا لروح الفقيد المشير طنطاوي من قوات المدفعية.
وشهدت الجنازة حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والمستشار عدلي منصور رئيس مصر السابق، والإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري. وقدم الرئيس المصري وحضور الجنازة واجب العزاء لأسرة المشير طنطاوي وأرملة الفقيد التي ظهرت لأول مرة خلال مراسم تشييع الجنازة.