وعد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بزيادة التزامات الولايات المتحدة الدولية لمكافحة جائحة «كوفيد - 19» والتغير المناخي.
وأوضح بايدن أن الولايات المتحدة «ستعلن التزامات إضافية» لتعزيز التلقيح في أقل الدول تقدماً خلال قمة عبر «الإنترنت» ينظمها.
ووعد الرئيس الأميركي أيضاً بالعمل مع الكونغرس الأميركي «لمضاعفة» مبلغ المساعدة الدولية التي تمنحها واشنطن إلى أقل الدول تقدماً لمواجهة تداعيات التغير المناخي. وفقاً لخبراء، فإن هذا يعني التزاماً بحوالى 11 مليار دولار سنوياً.
وأضاف «بمساعدتنا إلى جانب زيادة رأس المال من المانحين والجهات الخاصة سنتمكن من الوصول إلى هدف حشد 100 مليار دولار لدعم التحرك المناخي في البلدان النامية».
والتزمت البلدان المتطورة في عام 2009 في كوبنهاغن تخصيص 100 مليار دولار سنوياً بين العامين 2020 و2025 لهذه المساعدة، لكن خطة التمويل التي سيتم الإعلان عنها خلال قمة المناخ، تأخرت. قال ألوك شارما رئيس مؤتمر الأطراف السادس والعشرين حول المناخ (كوب 26) على «تويتر»، إنه «يرحب» بتعهد جو بايدن.
وأضاف «علينا الاستمرار في هذا الزخم». كذلك وعد الرئيس بايدن بأن الولايات المتحدة ستستثمر «10 مليارات دولار لإنهاء الجوع والاستثمار في نظام الأغذية» في الولايات المتحدة وخارجها.