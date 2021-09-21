تعهد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الثلاثاء بـ"العمل معاً" في منطقة المحيطين الهندي والهادئ فيما تصاعد الخلاف مع أستراليا والولايات المتحدة بشأن عقد الغواصات الذي تخلت عنه كانبيرا.
وتم توقيت الاتصال الهاتفي بين ماكرون ومودي بدقة وسط الغضب الفرنسي إثر انسحاب أستراليا من عقد غواصات مع باريس لشراء غواصات أميركية ضمن تحالف مع واشنطن وبريطانيا.
وقال مسؤولون أميركيون إن الرئيس جو بايدن يسعى لإجراء مكالمة هاتفية مع ماكرون في الأيام المقبلة لتخفيف التوتر لكن هذا الأمر لم يحصل بعد، فيما اتخذ الرئيس الفرنسي خطوة غير مسبوقة عبر استدعاء سفيري فرنسا لدى أستراليا والولايات المتحدة.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون ومودي اتفقا على "العمل معاً في منطقة المحيطين الهندي والهادئ تكون مفتوحة وشاملة".
وأكد ماكرون لمودي التزام فرنسا المستمر بـ"تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للهند بما يشمل قاعدتها الصناعية والتكنولوجية كجزء من علاقة وثيقة تستند إلى الثقة والاحترام المتبادل".
وأضاف البيان الصادر عن الرئاسة الفرنسية أن مقاربة فرنسا والهند المشتركة تهدف إلى تشجيع "الاستقرار الإقليمي وسيادة القانون، مع استبعاد كل أشكال الهيمنة".
التحالف الثلاثي الاستراتيجي الجديد يهدف إلى حد كبير للتصدي لنفوذ الصين المتزايد في المنطقة.
وحاولت باريس في السنوات الماضية تعزيز علاقاتها مع الهند، ففي العام 2016 وقع الطرفان صفقة بمليارات الدولارات لشراء 36 مقاتلة رافال فرنسية من قبل نيودلهي.
وفيما تخضع الصفقة لتدقيق في فرنسا بسبب شبهات برشاوى، ينظر إليها إلى حد كبير على أنها نجاح دبلوماسي لباريس.
وكانت وسائل الإعلام الهندية تكهنت في الأيام الماضية بأن إلغاء أستراليا لصفقة الغواصات قد يؤدي إلى محادثات فرنسية- هندية حول اتفاق غواصات، قد يشمل نقل تكنولوجيا. خلال زيارة إلى نيودلهي في سبتمبر 2020، بحثت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي فكرة أن تؤدي صفقة مقاتلات رافال إلى بيع أسلحة أخرى، بما يشمل الغواصات، بحسب مصدر في وزارة الدفاع الفرنسية.
وقال المصدر إن "سلاح الجو الهندي راض تماماً عن هذه الخطط، وهذا يعني أننا في وضع جيد للمستقبل". وتابع المصدر أن مبيعات الأسلحة المحتملة، إلى جانب الغواصات، التي تم بحثها في نيودلهي تشمل مروحيات وذخائر وتوربينات مقاتلات.