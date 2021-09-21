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الجيش السوداني يعلن استعادة جميع المواقع من مدبري الانقلاب
الثلاثاء 21 سبتمبر 17:02
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من العاصمة السودانية الخرطوم
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قال الجيش السوداني إنه استعاد السيطرة على جميع المواقع التي استولى عليها مدبرو الانقلاب. وأضاف أن21 ضابطا وعدد من الجنود اعتقلوا فيما يتصل بمحاولة الانقلاب، مؤكدا أن التحقيقات والبحث جاريان عن بقية الضالعين في الانقلاب.
المصدر: وكالات
الجيش السوداني
عبدالله حمدوك
السودان
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صحيفة الاتحاد
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الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
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