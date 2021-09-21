قال الجيش السوداني إنه استعاد السيطرة على جميع المواقع التي استولى عليها مدبرو الانقلاب. وأضاف أن21 ضابطا وعدد من الجنود اعتقلوا فيما يتصل بمحاولة الانقلاب، مؤكدا أن التحقيقات والبحث جاريان عن بقية الضالعين في الانقلاب.