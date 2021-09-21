البرلمان الليبي يسحب الثقة من حكومة الدبيبة

البرلمان الليبي

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صوت البرلمان الليبي الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له، اليوم الثلاثاء، بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية. وقال المتحدث باسم مجلس النواب إن 89 نائبا من أصل 113 نائبا حاضرين في مدينة طبرق في الشرق صوتوا على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد للانتخابات. جاءت هذه الخطوة بعد أن صادق رئيس المجلس التشريعي على قانون انتخابات مثير للجدل في وقت سابق من هذا الشهر يُنظر إليه على أنه تجاوز الإجراءات القانونية الواجبة. ورد المجلس الأعلى للدولة، ومقره طرابلس على الإثر معلنا رفضه اجراءات سحب الثقة ومشيرا الى انه "يعتبرها باطلةً لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ويعتبر كل ما يترتب عنها باطلًا".

المصدر: آ ف ب