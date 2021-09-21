الجامعة" والبرلمان العربي ينعيان المشير طنطاوي

أحمد شعبان (القاهرة)

نعى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بكل الحزن المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق في مصر، الذي وافته المنية بعد مسيرة وطنية طويلة حافلة بالعطاء.

وقال أبو الغيط في بيان له اليوم الثلاثاء، أن المشير طنطاوي أعطى لأمته الكثير منذ كان ضابطاً يافعاً في القوات المسلحة المصرية وحتى نهاية مسيرته الطويلة على أعلي درجات السلم العسكري، مروراً بمحطات رئيسية في حياته وحياة مصر أبرزها حرب أكتوبر المجيدة وانتقال السلطة عام 2011 إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإدارة شؤون مصر في أدق وأصعب المراحل.

وتوجه الأمين العام بخالص التعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإلى مصر حكومةً وشعباً، بخالص العزاء في هذا المصاب، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد الكبير في فسيح جناته جزاء ما قدم لوطنه، وأن يمن على أسرته ومحبيه بالصبر والسلوان .

كما أعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لمصر وشعبها، في وفاة المشير حسين طنطاوي، أحد رموز الجيش المصري العظيم، وذلك بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والكثير من الجهود والإسهامات الوطنية المخلصة.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن الفقيد الراحل لم يدخر جهدًا في خدمة وطنه، وكان من الأبطال الذين ساهموا في صناعة أعظم البطولات في التاريخ المصري والعربي وهي حرب أكتوبر المجيدة، وكان على قدر المسؤولية الوطنية في كل المواقف والأزمات، معرباً عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الراحل المشير طنطاوي، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.









