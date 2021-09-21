السيسي يعلن الحداد الرسمي على المشير طنطاوي

أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسسي، اليوم الثلاثاء حالة الحداد الرسمي في البلاد بعد وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الأسبق.

وقرر السيسي، خلال افتتاحه اليوم عدداً من المشروعات لتنمية شبه جزيرة سيناء، إطلاق اسم المشير طنطاوي على قاعدة الهايكستب العسكرية، وذلك "تقديراً واحتراماً لدوره في الحفاظ على مصر".

وقال السيسي إن "المشير طنطاوي، قاد الوطن في مرحلة صعبة، وكان سبباً حقيقياً في عدم سقوط مصر وانهيار الدولة". وأضاف أن "المشير طنطاوي بريء من أي دماء شهدتها مصر خلال فترة تولى المجلس العسكري".

وكانت الرئاسة المصرية نعت المشير طنطاوي، الذي توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم عن عمر ناهز 85 عاما.ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسى "رجلا كانت له صفات الأبطال"، وتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرته.

وكتب المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، :"فقدت مصر رجلا من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية، الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن".