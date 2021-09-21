مصادر لـ«الاتحاد»: جنازة عسكرية مهيبة للمشير طنطاوي بحضور عرب وأجانب

أحمد عاطف (القاهرة)



قالت مصادر مصرية مطلعة لـ«الاتحاد» إن تحضيرات لجنازة عسكرية مهيبة للمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري الأسبق يتم الإعداد لها ليحضرها عدد من القادة العرب والسياسيين والعسكريين.

وتوفي طنطاوي، الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عاما، بعد أزمة صحية أصابته قبل نحو 3 أشهر، وهو عسكري مصري من مواليد 31 أكتوبر 1935، تخرج في الكلية الحربية سنة 1956، ثم كلية القيادة والأركان، ثم شارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973، حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة.

حصل على وسام الشجاعة العسكري بعد حرب أكتوبر تشرين 1973 ليعمل في عام 1975 ملحقًا عسكريًا لمصر في باكستان ثم في أفغانستان، ثم تدرج في المناصب حتى أصبح وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في عام 1991 وحصل على رتبة المشير في 1993.

تسلم طنطاوي رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011، ليحال إلى التقاعد في 12 أغسطس 2012، حيث منح قلادة النيل، وعين مستشارًا لرئيس الجمهورية.

وارتبط المشير طنطاوي بفترات حرجة في تاريخ البلاد الأخير حين تسلم الجيش السلطة بعد تنحي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في يناير 2011 وإدارة طنطاوي للبلاد عبر مجلس عسكري أوصلها لانتخابات رئاسية.

قال عنه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أثناء توليه منصب وزير الدفاع «كان أكثرنا تفهماً، وأكثرنا حرصاً على بلده، ربنا يجازيه عنَّا خير الجزاء، حيث تحمَّل ما لا تتحمله الجبال».