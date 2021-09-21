تأكيد فوز حزب روسيا الموحدة بقيادة بوتين بعد فرز جميع الأصوات

على الرغم من تكبده بعض الخسائر، فاز حزب روسيا المتحدة الحاكم في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في روسيا.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في موسكو اليوم الثلاثاء، أنه بعد فرز جميع الأصوات، حصل الحزب على 8ر49 % من الأصوات.

وحصل الشيوعيون على 9ر18%، والحزب الديموقراطي الليبرالي اليميني الشعبوي بزعامة فلادمير جيرينوفسكي القومي المتطرف على 5ر7%، وحزب روسيا العادلة على 4ر7%.

واجتاز حزب الشعب الجديد حاجز الـ5% ليتمكن من دخول البرلمان في أول محاولاته، بعدما حصل على 3ر5% ويشار إلى أن جميع الأحزاب الممثلة في مجلس الدوما تعد مقربة من الكرملين.



وبلغ حجم المشاركة في الانتخابات 6ر51%. وقد تم دعوة أكثر من 110 ملايين ناخب، يحق لهم الادلاء بأصوتهم، في روسيا وخارجها للمشاركة في الانتخابات. وقد انتهت عملية التصويت أمس الأول الأحد.



