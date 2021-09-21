بايدن يلقي أول خطاب منذ توليه الرئاسة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

تبدأ المناقشات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة بخطاب هو الأول لجو بايدن بعد توليه رئاسة الولايات المتحدة.

وسوف تتضمن الجلسة الأولى اليوم الثلاثاء أيضا كلمات يلقيها رؤساء البرازيل وإيران وتركيا وفرنسا وسويسرا، وآخرون.

وعلى النقيض من العام الماضي، عندما كانت العديد من المشاركات في المناقشات العامة على هيئة خطابات مرسلة عبر روابط الفيديو، حضر العديد

من زعماء العالم إلى نيويورك، رغم أن الوفود أصغر بكثير مما كانت عليه في الماضي.

وسوف يشارك ممثلو الدول الأعضاء، 193 دولة، عبر الإنترنت.ومن المقرر أيضا إقامة العديد من الفعاليات على هامش الدورة الـ76

للجمعية العامة، بما في ذلك قمة رفيعة المستوى عبر الإنترنت بشأن توزيع لقاحات كورونا بشكل أكثر عدلا، والتي من المقرر أن يستضيفها بايدن غدا

الأربعاء.

وسوف تكون الصراعات الدائرة في بؤرة الاهتمام، وعلى رأسها الوضع في أفغانستان.وتستمر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى يوم الاثنين المقبل.



