وفاة وزير الدفاع المصري الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي

نعى الجيش المصري صباح الثلاثاء وفاة وزير الدفاع المصري الأسبق والقائد العسكري المخضرم محمد حسين طنطاوي عن 85 عاما.

ونشر المتحدث باسم الجيش المصري على مواقع التواصل الاجتماعي بيانا جاء فيه "تنعي القيادة العامة للقوات المسلحة ابنا من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق والذي وافته المنية صباح اليوم (الثلاثاء)".



وفي عام 2011، تولى طنطاوي المجلس العسكري الذي حكم مصر بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك وأصبح حاكم البلاد الفعلي لمدة 18 شهرا قبل أن يعزله الرئيس الراحل محمد مرسي من منصبه كوزير للدفاع.



