مقتل 15 عسكرياً في هجومين بمنطقة انفصالية بالكاميرون

قتل حوالي 15 عسكرياً في هجومين وقعا الأسبوع الماضي في إحدى المنطقتين الناطقتين بالإنجليزية في الكاميرون حيث تخوض جماعات إرهابية من هذه الأقليّة اللغوية تمرّداً انفصالياً، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان إنّه في 16 سبتمبر وقعت "قافلة من كتيبة التدخّل السريع السادسة"، إحدى وحدات النخبة في الجيش، "ضحية كمين نصبه إرهابيون مدجّجون بالسلاح" في باميسينغ، في المنطقة الشمالية الغربية.

وأضاف البيان أنّ "الإرهابيين شلّوا حركة المركبات باستخدام عبوة ناسفة وقاذفة صواريخ مضادّة للدبّابات قبل أن يطلقوا نيراناً كثيفة "على القافلة.

وقبلها بأربعة أيام، في 12 سبتمبر، استهدف "هجوم آخر بعبوة ناسفة منزلية الصنع" قافلة عسكرية في بلدة كومبو بالمنطقة نفسها، بحسب الوزارة التي قالت إنّ الهجومين أسفرا عن "حصيلة إجمالية بلغت حوالي 15 عسكرياً وعدد من المدنيين".





