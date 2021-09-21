أكثر من 1700 عنصر إطفاء يكافحون حرائق غابات في كاليفورنيا

واصل أكثر من 1700 من رجال الإطفاء، الاثنين، المعركة المستمرة منذ أيام للدفاع عن أشجار السيكويا العملاقة في كاليفورنيا من خطر تعدى النيران.

وذكرت صحيفة لوس أنجليس تايمز، أن طواقم الإنقاذ هرعت خلال عطلة نهاية الأسبوع لحماية الغابة العملاقة التي تضم شجرة "جنرال شيرمان"، والمعروفة بأنها أكبر شجرة على وجه الأرض.

وبدأت بعض النيران الناجمة عن حريق عاصف بالفعل تلتهم جذوع الأشجار داخل بستان "لونج ميدو جروف"، موطن أشجار السيكويا العملاقة البالغ عمرها 1500 عام.

وقال مسؤولون إن حريق "ويندي" التهم يوم الاثنين 25 ألفاً و191 فداناً وتم احتواؤه بنسبة 4% فقط.