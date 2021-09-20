إحباط هجوم إرهابي «حوثي» في ميناء «الصليف»

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أحبط تحالف دعم الشرعية في اليمن هجوماً إرهابياً بوساطة زورقين مفخخين تابعين لميليشيات الحوثي الإرهابية في ميناء «الصليف»، فيما حرر الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل مواقع عسكرية في جبهتي «قناو والخنجر» بمحافظة الجوف، بينما لقي القيادي البارز بالميليشيات المدعو «أبو الكرار النهاري» مصرعه برصاص القوات المشتركة خلال اشتباكات جنوب محافظة الحديدة، جاءت هذه التطورات بينما تمكن مشروع «مسام» من انتزاع 1351 لغماً حوثياً خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر الجاري.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، تدمير زورقين مفخخين تابعين لميليشيات الحوثي الإرهابية في ميناء «الصليف» غرب البلاد قبل تنفيذ عملية عدائية. وأشار التحالف إلى أنه أحبط هجوماً حوثياً وشيكاً يهدد خطوط الملاحة والتجارة العالمية.

وقال التحالف في بيان له، إن استمرار تهديد ميليشيات الحوثي لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية. ومرارا أكد التحالف أن محاولات مليشيات الحوثي عدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

إلى ذلك، تمكنت قوات الجيش اليمني مسنودةً بمقاتلي القبائل من تحرير واستعادة مواقع عسكرية، وتكبيد ميليشيات الحوثي خسائر في العتاد والأرواح في جبهتي «قناو والخنجر»، شمال شرق الجوف.

وقال مصدر عسكري إن الجيش نفذ هجوماً معاكساً ومباغتاً أوقع العشرات من الميليشيات بين قتيل وجريح، في جبهتي «قناو» و«الخنجر».

وأضاف المصدر أن العملية العسكرية حققت أهدافها بتحرير مواقع كانت تحت سيطرة الميليشيات، مؤكداً أن ضربات الجيش المركزة أجبرت من بقي من عناصر الميليشيات على الفرار.

ولفت إلى أن خسائر العدو فادحة، ومنها إعطاب وتدمير عدد من الآليات القتالية التي كانت بحوزة عناصره الإرهابية.

وفي الساحل الغربي، لقي القيادي الحوثي البارز المدعو «أبو الكرار النهاري»، مصرعه برصاص القوات المشتركة خلال اشتباكات جنوب محافظة الحديدة.

ونقل إعلام القوات المشتركة عن مصادر، أن القيادي الحوثي لقي مصرعه في اشتباكات حسمتها القوات المشتركة عند تصديها لهجوم شنته الميليشيات على منطقتي «الفازة» و«الجبلية» بمديرية «التحيتا».

وأكدت المصادر أن «النهاري» لقي مصرعه ومعه مجموعة من العناصر الحوثية التي حاولت الهجوم على مواقع القوات المشتركة في «الفازة والجبلية».

ويعد القيادي الصريع «النهاري» من أبرز القيادات في صفوف الميليشيات الحوثية فيما تسمى بـ «قوات الاحتياط والتدخل السريع».

هذا وشهدت جبهة «الجبلية» في الساحل الغربي اليمني، اشتباكات لليوم الثاني على التوالي جراء خروقات متصاعدة للميليشيات الحوثية.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات للميليشيات التابعة لإيران مع وصول تعزيزات لها من جهة «زبيد» وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح، مؤكداً أن الوحدات المرابطة في منطقتي «الجبلية والفازة» بمديرية «التحيتا» خاضت اشتباكات مع الميليشيات الحوثية بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة، كما أكد مصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيات وإجبار البقية على الفرار مذعورين عبر خط «زبيد».

وفي الساحل الغربي أيضاً، أصيب شخص في العقد السادس من العمر برصاص الميليشيات بمديرية «حيس» جنوب محافظة الحديدة.

وأفاد مصدر محلي بأن أحمد عبدالله خضيري (60 عام)، أصيب برصاص عنصر من ميليشيات الحوثي بالقرب من قرية «العكش» الواقعة غرب المديرية. وأوضح المصدر أن خضيري أصيب أثناء ما كان يرعى أغنامه، وقد تم نقله إلى نقطة طبية تابعة للقوات المشتركة لتلقي الإسعافات الأولية.

وفي سياق آخر، تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر الجاري، من انتزاع 1351 لغماً زرعتها ميليشيات الحوثي في مختلف المحافظات.

وأوضح المركز، في بيان له، أن الألغام المنزوعة منها 13 لغماً مضاداً للأفراد، و432 لغماً مضاداً للدبابات، و905 ذخائر غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة، ليرتفع عدد الألغام المنزوعة هذا الشهر إلى 4030 لغماً، مشيراً إلى أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية مشروع «مسام» حتى الآن، بلغ 275 ألفاً و305 ألغام، زرعتها ميليشيات الحوثي بعشوائية وتسببت بمقتل الضحايا من الأطفال الأبرياء والنساء وكبار السن.