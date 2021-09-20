العراق: تدمير 5 أوكار لـ«داعش» وضبط صواريخ ومتفجرات

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس، القبض على أحد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، خلال عملية توزيعه الأموال على عوائل مقاتلي التنظيم.

وذكرت الخلية في بيان صحفي: «بناء على معلومات استخبارية دقيقة، قبضت قوة من معاونية شؤون الاستخبارات والمعلومات واستخبارات اللواء 30 في نينوى، على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية». وأضافت أن «عملية إلقاء القبض جاءت خلال عملية توزيع الداعشي الأموال على أفراد عصابات داعش الإجرامية وعوائلهم داخل مدينة الموصل».

وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، أمس، عن تنفيذ عمليات استباقية عثر خلالها على 5 أوكار لتنظيم «داعش» وعبوات ناسفة ضمن قاطع عمليات سامراء وكركوك. وقالت القيادة في بيان: إن «قوة عسكرية مشتركة نفّذت عملية تفتيش وتطهير منطقة حاوي العظيم ضمن قاطع عمليات سامراء أسفرت العملية عن العثور على 5 أوكار، تحتوي بداخلها على 6 عبوات ناسفة مختلفة الأنواع وكميات من العتاد». وأضافت أنه «في السياق ذاته نفذت قوة مشتركة عملية تفتيش مناطق الحوائج، نويكيط، السحيل، الفاخرة بقضاء الحويجة ب‍كركوك تم خلالها العثور على صاروخ كاتيوشا، و3 عبوات ناسفة مختلفة الأنواع، وقنبرة هاون عيار 120 ملم»، وأشارت القيادة إلى أنه تم تدمير الأوكار، ورفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي.