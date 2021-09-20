أوروبا تطلب توضيحاً من واشنطن حول شراكتها مع بريطانيا وأستراليا

شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي

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ندد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اليوم الاثنين، بـ«قلة وفاء» في أزمة الغواصات بين باريس واشنطن.

وقال ميشال، لصحافيين في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الاتحاد الأوروبي يطالب واشنطن بـ«توضيح، لمحاولة فهم بشكل أفضل النوايا وراء» إعلان شراكة استراتيجية بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا «لأنه أمر لا يمكن تفسيره».

كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين انتقدت، في وقت سابق اليوم الاثنين، الطريقة التي تمّ التعامل بها مع فرنسا بشأن إلغاء صفقة الغواصات مع أستراليا في إطار الشراكة الأمنية الأميركية - الأسترالية-البريطانية.

وقالت فون دير لايين، إن الطريقة التي تمّ التعامل بها مع فرنسا بشأن الصفقة «غير مقبولة».

وأضافت رئيسة الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، في حديث عبر شبكة «سي إن إن» التلفزيونية الأميركية، أن «أحد أعضاء (الاتحاد الأوروبي) جرى التعامل معه بطريقة غير مقبولة (...) نريد أن نعرف ما الذي حصل ولماذا؟».

وأدى إلغاء أستراليا إلى صفقة لشراء غواصات فرنسية إلى أزمة دبلوماسية بين فرنسا من جهة وأميركا وأستراليا وبريطانيا من حهة أخرى.

وأعلنت الدول الثلاث الأربعاء إطلاق شراكة استراتيجية تتضمن تزويد كانبيرا بغواصات تعمل بالدفع النووي. وبالتالي، انسحاب الجانب الأسترالي من اتفاق لشراء غواصات فرنسية.

المصدر: وكالات