علّق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، على الأزمة الدبلوماسية الناجمة عن إلغاء صفقة لبيع غواصات فرنسية لأستراليا. وقال جونسون إن العلاقات بين بريطانيا وفرنسا «لا يمكن تدميرها»، وذلك عندما سئل عما إذا كانت الشراكة الجديدة بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة فيما يتعلق بالغواصات التي تعمل بالطاقة النووية قد أضرت بالعلاقات بين البلدين.وأضاف للصحفيين في نيويورك «أعتقد أن بين بريطانيا وفرنسا علاقة مهمة جداً جداً، ولا يمكن تدميرها». وقال «وبالطبع سوف نتحدث مع جميع أصدقائنا حول كيفية جعل اتفاق أوكوس عند إعماله غير إقصائي، ولا يثير الانقسام. يجب حقا ألا يكون كذلك». تأتي هذه التعليقات في خضم الأزمة بين فرنسا من جهة وبين الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة من جهة أخرى، بعدما أعلنت الدول الثلاث الأربعاء إطلاق شراكة استراتيجية تتضمن تزويد كانبيرا بغواصات تعمل بالدفع النووي. وبالتالي، انسحاب الجانب الأسترالي من اتفاق لشراء غواصات فرنسية. واحتجاجا على إلغاء الصفقة، استدعت فرنسا سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا.