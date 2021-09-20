أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف بلاده الثابت بدعم الجهود كافة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية يلبي طموحات الشعب اليمني وإرادته الحرة، مشدداً على أن مصر لن تدخر جهداً لمساعدة اليمن الشقيق في بلوغ تلك الأهداف.
جاءت تصريحات الرئيس المصري، خلال لقائه اليوم الاثنين وزير الدفاع اليمني محمد علي المقدشي، وذلك بحضور وزير الدفاع المصري محمد زكي، والسفير اليمني بالقاهرة محمد علي مارم، حسبما أفاد المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية السفير بسام راضي.
وصرح المتحدث الرسمي بأن وزير الدفاع اليمني ثمّن علاقات التعاون بين مصر واليمن في المجالات كافة، خاصة على الصعيدين العسكري والأمني، كما أعرب عن تطلع بلاده لاستمرار مصر وكأكبر دولة عربية في دعم الجهود السياسية الهادفة لاحتواء الوضع في اليمن وإنهاء الأزمة الإنسانية بها.
وأضاف المتحدث الرسمي بأن الرئيس السيسي أكد موقف مصر الثابت بدعم الجهود كافة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية يحقق استقرار اليمن ووحدة واستقلال أراضيه، ويلبي طموحات الشعب اليمني وإنفاذ إرادته الحرة وينهي التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي اليمني.