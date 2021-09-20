كشف باحث مصري بجامعة «لانكستر» الإنجليزية لـ «الاتحاد» عن حقيقة ظهور المتحور المتوحش من فيروس كورونا، بعد الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي حول انتشاره وخطورته. ونفى الدكتور محمد رحيم، باحث الفيروسات المصري بجامعة «لانكستر» الإنجليزية، ظهور ما يُعرف بـ «المتحور المتوحش» من فيروس كورونا، مؤكداً أنها تكهنات فقط من بعض الناس وليس حقيقة.
وأضاف رحيم أن متحور «مو» هو آخر متحور لفيروس كورونا المستجد ظهر في دولة كولومبيا في يناير 2021 وتم تسجيله في شهري مايو ويونيو في دولة الإكوادور، ثم تسجيله في إنجلترا وبعض دول أوروبا وآسيا، مؤكداً عدم وجود أي متحورات جديدة حسب منظمة الصحة العالمية والجهات البحثية المعنية.
ولفت باحث الفيروسات إلى أن هناك متحورات رئيسة من فيروس كورونا ظهرت في العالم، وهي ألفا التي ظهرت في بريطانيا، وبيتا ظهرت في جنوب أفريقيا، وجاما ظهرت في البرازيل، ودلتا ظهرت في الهند، وأخيراً متحور «مو».