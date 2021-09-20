انتقد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، الطريقة التي تمّ التعامل بها مع فرنسا بشأن صفقة الغواصات مع أستراليا في إطار الشراكة الأمنية الأميركية-الأسترالية-البريطانية. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن الطريقة التي تمّ التعامل بها مع فرنسا بشأن الصفقة «غير مقبولة». وأضافت رئيسة الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، في حديث عبر شبكة «سي إن إن» التلفزيونية الأميركية، أن «أحد أعضاء (الاتحاد الأوروبي) جرى التعامل معه بطريقة غير مقبولة (...) نريد أن نعرف ما الذي حصل ولماذا». في سياق متصل، يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا، اليوم الاثنين، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الاتفاق الأمني الأسترالي-الأميركي-البريطاني الذي دفع بكانبيرا إلى إلغاء صفقة غواصات مع فرنسا. وقال الناطق باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو «هذه أول فرصة لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة تداعيات وعواقب الاتفاق برمته -- لا المشكلة بين فرنسا وأستراليا فحسب، بل تداعيات التحالف الأسترالي-البريطاني-الأميركي برمّته». يأتي الاجتماع في خضم الأزمة بين فرنسا من جهة وبين الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة من جهة أخرى، بعدما أعلنت الدول الثلاث الأربعاء إطلاق شراكة استراتيجية تتضمن تزويد كانبيرا بغواصات تعمل بالدفع النووي. وبالتالي، انسحاب الجانب الأسترالي من اتفاق لشراء غواصات فرنسية. وكانت قيمة صفقة تزويد فرنسا أستراليا بغواصات تقليدية 50 مليار دولار أسترالي (أي ما يعادل 36,5 مليار دولار أميركي أو 31 مليار يورو) عند توقيعها في العام 2016. ووصف هذا الاتفاق مراراً بـ«صفقة العصر» بسبب ضخامته وأهميته الاستراتيجية بالنسبة لفرنسا.