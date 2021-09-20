صور.. حمم بركانية تدمّر عشرات المنازل في جزر الكناري

حمم بركانية تدمّر منزلا في جزيرة لا بالما

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واصل بركان «كومبري فييخا» في جزيرة لا بالما الإسبانية في أرخبيل الكناري السياحي، اليوم الاثنين، إلقاء حممه باتّجاه الساحل مدمّرة في طريقها نحو مئة منزل. وبلغ عدد الذين تم إجلاؤهم، منذ بداية ثوران البركان، خمسة آلاف شخص.

وأوضحت السلطات الإقليمية في جزر الكناري على موقع «تويتر» أنها لا تعتزم في المرحلة الحالية إجراء عمليات إجلاء جديدة، موضحة أن الحمم تتّجه «نحو البحر».

ولم يفد حتى الآن عن سقوط ضحايا من جراء ثوران البركان، وهو الأول في جزيرة لا بالما منذ 50 عاماً. حمم بركانية ونيران تدمّر منزلا في جزر الكناري وفي تصريح صحفي، قالت لورينا هيرنانديس لابرادور مستشارة بلدية لوس يانوس دي اريداني، إن الحمم البركانية أدت إلى تدمير «مئة منزل في بلدات لوس يانوس وإل باسو وتاثاكورتي».

وأظهرت مقاطع فيديو، تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، تدفقات هائلة لحمم بركانية أتت على الأشجار وغمرت الطرق بالكامل واجتاحت المنازل عبر النوافذ المفتوحة. وفي تصريح للتلفزيون الرسمي «تي.في.اي»، تحدّث ماريانو هرنانديز ثاباتا رئيس بلدية لا بالما عن خراب خلّفته حمم بركانية بارتفاع «نحو ستة أمتار (...) ابتلعت تقريباً كل ما وجد في طريقها».

وذكر معهد جزر الكناري لعلم البراكين أن الحمم تتقدم بسرعة تبلغ 700 متر في الساعة وحرارتها حوالى ألف درجة مئوية.

وقالت آنجي شو، البالغة 27 عاماً والمقيمة على بعد بضعة كيلومترات من البركان في لوس يانوس دي أريداني، في تصريح صحفي، إنه لم يكن لديها سوى «ثلاث دقائق» لإخلاء منزلها عند الساعة 4.30 فجرا مع زوجها وطفلها البالغ ثلاث سنوات. وتابعت «لم نكن في المنزل» عندما ثار البركان، وأضافت «أردنا العودة لكن الطرق كانت مغلقة. سمح لنا عناصر الشرطة بالمرور لكنّهم قالوا لنا: لديكم ثلاث دقائق» للإخلاء وإحضار «حقيبة الطوارئ» التي كانت السلطات قد طلبت من السكان تحضيرها.

وتمكّنت ياهيرا غارسيا، البالغة 34 عاماً والمقيمة عند سفح البركان، من إحضار الملابس والتلفزيون وجهاز الكمبيوتر وبعض الأشياء التذكارية قبل إخلاء منزلها رفقة زوجها في سيارتين. وقالت هذه الثلاثينية التي «لم تغمض لها عين» منذ «يومين»، إن «منزلي كان يهتز بشكل كبير اعتقدت أنه سينهار».

وأضافت «المشاهد قاسية. لا نعرف متى سنعود» إلى منزلنا.

كان بركان كومبري فييخا تحت مراقبة وثيقة منذ أسبوع بسبب الارتفاع الكبير في النشاط الزلزالي.

المصدر: آ ف ب