بعد توقف لأكثر من عامين.. استئناف الرحلات بين ليبيا ومالطا

أرشيفية

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أعادت ليبيا ومالطا تسيير الرحلات الجوية بين العاصمة طرابلس وفاليتا، اليوم الاثنين، بعد أكثر من عامين على إيقافها نتيجة للحرب التي اندلعت غرب البلاد.

وقال محمد الشهوبي، وزير المواصلات الليبي في مؤتمر صحفي مشترك مع سيلفيو شامبري، وزير الاقتصاد المالطي من داخل مطار معيتيقة الدولي بطرابلس:«نعلن اليوم التدشين رسمياً، أولى الرحلات الجوية بين البلدين، للمرة الأولى منذ أكثر من عامين».

وأضاف الشهوبي أن «استئناف الرحلات الجوية جاء بعد توقيع اتفاقية بين البلدين، لتسيير عدد 4 رحلات أسبوعياً».

من جهته، وصف وزير الاقتصاد المالطي إعادة استئناف الرحلات مع ليبيا، بأنه خطوة في «الاتجاه الصحيح».

وتابع «هذه الخطوة تأتي في إطار مساعدة ليبيا على الانتعاش، خاصة ومالطا تعبر دائما عن صوت الليبيين في الاتحاد الأوروبي».

وأعلنت الحكومة الليبية، الأسبوع الماضي، توصلها لاتفاقية مع نظيرتها المالطية، تعيد من خلالها استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

وأشارت الحكومة الليبية إلى أن الخط الجوي مع مالطا سيقلل من مشاق سفر الليبيين القاصدين أوروبا.



المصدر: وكالات