شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، الروس على «ثقتهم» في الانتخابات البرلمانية التي سجل خلالها الحزب الحاكم فوزاً واضحاً. وقال بوتين، خلال اجتماع عن بعد مع رئيسة اللجنة الانتخابية بثه التلفزيون «أود أن أشكر خصوصاً المواطنين الروس، شكراً لثقتكم أيها الأصدقاء الأعزاء». وأعلنت لجنة الانتخابات الروسية، اليوم الاثنين، أن حزب روسيا الموحدة الحاكم حصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات. وقالت رئيسة اللجنة إيلا بامفيلوفا، إن الحزب حصل على 49.6 من الأصوات في ظل فرز كل الأصوات تقريباً. وأضافت أن خمسة أحزاب سوف يكون لها تمثيل في مجلس «الدوما»، وهو إحدى غرفتي البرلمان الروسي. وإلى جانب حزب روسيا الموحدة، تجاوزت الأحزاب الشيوعية اليمينية الشعبية، وهي الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي وحزب روسيا العادلة وحزب الشعب الجديد، حاجز الخمسة في المئة اللازمة لدخول البرلمان للمرة الأولى.