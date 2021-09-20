يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إلغاء أستراليا صفقة غواصات مع فرنسا بقيمة 40 مليار دولار أميركي، في إجراء أثار غضب باريس وألقى بظلاله على محادثات التجارة الحرة بين الاتحاد وأستراليا. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية للصحفيين في العاصمة البلجيكية بروكسل: إن من المقرر أن يُعقد الاجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقالت أستراليا، الأسبوع الماضي، إنها ستلغي طلبية غواصات تقليدية من فرنسا وستبني بدلاً من ذلك ما لا يقل عن ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية باستخدام تكنولوجيا أميركية وبريطانية بعد عقد شراكة أمنية مع تلك الدول. وتعبيراً عن استيائها، استدعت فرنسا سفيريها من كانبيرا وواشنطن. ولم يتضح بعد ما إذا كان الخلاف سيؤثر على الجولة المقبلة من المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا والمقرر عقدها في 12 أكتوبر المقبل. وقال متحدث آخر باسم المفوضية: «نحلل أثر إعلان الصفقة وما قد يكون لهذا الأثر من نتائج على جدول الأعمال». وتسعى الولايات المتحدة لتهدئة غضب فرنسا، العضو في حلف شمال الأطلسي. وقالت الحكومة الفرنسية، أمس الأحد، إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن في الأيام القليلة المقبلة.