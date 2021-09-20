ارتفاع حصيلة إطلاق النار في جامعة بروسيا
قالت سلطات إنفاذ القانون إن طالباً مسلحاً فتح النار في جامعة بمدينة بيرم الروسية اليوم الاثنين مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.
وقال متحدث باسم الجامعة والشرطة إنه تم اعتقال المسلح بعد قليل من الحادث الذي وقع في جامعة بيرم التي تبعد حوالي 1300 كيلومتر إلى الشرق من موسكو.
وأظهرت لقطات فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية طلاباً يقفزون من نوافذ الطابق الأول للفرار من البناية.
وقالت لجنة التحقيقات الروسية، المسؤولة عن التحقيقات في الجرائم الكبرى، إن المسلح طالب في الجامعة.
المصدر: وكالات