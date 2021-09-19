ذكر مصدران مطلعان أن فرنسا ألغت اجتماعاً بين وزيرتها للجيوش فلورانس بارلي ونظيرها البريطاني بن والاس والذي كان مقرراً انعقاده هذا الأسبوع بعد أن ألغت أستراليا طلبية غواصات من باريس من أجل اتفاق مع واشنطن ولندن. وأكد المصدران تقريراً سابقاً ورد في صحيفة «جارديان» وأفاد بأن الاجتماع قد أُلغي. وقال المصدران إن الاجتماع كان مقررا أن يعقد هذا الأسبوع بين الوزيرين، لكنه ألغي بناء على طلب باريس، وفق ما أفاد مصدر مقرّب من الوزارة الفرنسية الأحد. يأتي إلغاء الاجتماع في خضم أزمة بين الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة من جهة وفرنسا من جهة أخرى، بعدما أعلنت الدول الثلاث الأربعاء إطلاق شراكة استراتيجية تتضمن تزويد كانبيرا بغواصات تعمل بالدفع النووي، وبالتالي انسحاب الجانب الأسترالي من اتفاق لشراء غواصات فرنسية. وأثار قرار أستراليا الانسحاب من صفقة الغواصات غضب باريس التي استدعت سفيريها من كانبيرا وواشنطن في خطوة غير مسبوقة. وتمسّكت كانبيرا بموقفها فيما اتّهمتها فرنسا بالخيانة. وأصر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون على أنه سبق أن طرح مخاوف مع فرنسا حيال غواصاتها. وقال للصحافيين في سيدني «أعتقد أنه كان لديهم جميع الأسباب ليعرفوا أن مخاوف جدّية وعميقة راودتنا بأن الإمكانيات التي تملكها غواصات من فئة (أتاك) لن تتوافق مع مصالحنا الاستراتيجية وأوضحنا بشكل تام أننا سنتّخذ قراراً مبنياً على مصلحتنا الوطنية». ورفض رئيس الوزراء الأسترالي، اليوم الأحد، الاتهامات الفرنسية لبلاده بـ«الكذب». جاءت تصريحاته بعدما قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في تصريحات موجّهة إلى كل من أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا، إن كذباً حصل في عملية إلغاء الصفقة. وأفاد لودريان، في تصريحات لمحطة «فرانس2» التلفزيونية الفرنسية الحكومية «لقد حصل كذب، حصلت ازدواجية، حصل تقويض كبير للثقة، حصل ازدراء. لذا، فإن الأمور بيننا ليست على ما يرام».