5 قتلى بهجوم لـ«داعش» في البادية السورية

دمشق (وكالات)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، عن ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية بين صفوف الجيش السوري في البادية السورية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث أودى هجوم جديد لتنظيم «داعش» الإرهابي بحياة 5 جنود.

واستهدف الهجوم مواقع في جبل «العمور» مدينة تدمر بريف حمص الشرقي.

وأمس الأول قتل اثنان من قوات الجيش في اشتباكات مع عناصر تنظيم «داعش» ضمن بادية السخنة في الريف الشرقي لمحافظة حمص، بالقرب من الحدود الإدارية مع دير الزور، بحسب المرصد، الذي توقع ارتفاعاً في عدد الجرحى، لاسيما أن بعضهم في حالات خطرة.

كما تحدث المرصد عن العثور على جثة أحد عناصر الجيش مقتولاً في ظروف مجهولة، وذلك بالقرب من منطقة المزارع شرقي دير الزور، والتي تعتبر واحدة من أكبر تجمعات الميليشيات الإيرانية في المنطقة.