العراق والأردن يبحثان مكافحة الإرهاب والتطرف

عمّان (الاتحاد)

بحث وزير الداخلية الأردني مازن الفراية مع نظيره العراقي عثمان الغانمي في عمّان أمس، سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف وأمن الحدود، ومكافحة عمليات التهريب والاتجار بالبشر.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، ناقش الجانبان خلال استقبال الفراية في مبنى الوزارة نظيره العراقي والوفد المرافق له، تبادل المعلومات وتطوير عمليات التبادل التجاري عبر معبر الكرامة الحدودي «طريبيل» والاستثمار، وتنشيط الحركة السياحية، وتسهيل إجراءات الإقامة ومنح التأشيرات، إضافة إلى بعض الأمور المتعلقة بالطلبة والجالية العراقية في عمان.

وأكد وزير الداخلية الأردني أن العلاقات الأردنية العراقية تجاوزت العلاقات البينية القائمة بين الدول، إلى آفاق أكثر تقدماً وانفتاحاً وتطوراً على المستويين الرسمي والشعبي.

وقال إن التوجيهات الملكية للحكومة تركز باستمرار على التوسع في مجالات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة الأمنية والاقتصادية، وبما يحقق مصالحهما المشتركة، مؤكداً أن هذه الزيارة تكتسب معاني خاصة ودلالات معينة تعكس حجم العلاقات الراسخة والمتجذرة بين البلدين، قيادة وحكومة وشعباً، وأن الأردن والعراق يمثل كل منهما رئة للآخر.

وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في تذليل أية عقبات قد تواجه سير العلاقات بين البلدين.