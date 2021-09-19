دراسة جديدة لـ«تريندز»: مستقبل السياسة المصرية تجاه إقليم شرق أفريقيا

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» دراسة جديدة تحت عنوان: «السياسة المصرية تجاه إقليم شرق أفريقيا.. المحددات والآليات والتحديات»، توضح أن السياسة الخارجية المصرية سجلت منذ عام 2014 حضوراً نشطاً وفعالاً في القارة الأفريقية عموماً، وفي إقليم شرق أفريقيا خصوصاً، عبر حزمة من الآليات متعددة الأبعاد.

وذكرت الدراسة أن هذا الحضور عكس اتجاه القيادة السياسية المصرية إلى إعادة تقييمها للمنظور المصري لأفريقيا، والعمل على إعادة ترتيب حساباتها وفقاً لمصالحها المتعددة في إقليم شرق أفريقيا. وتشير الدراسة إلى أن السياسة المصرية تستند في محيطها الإقليمي والدولي إلى محددات رئيسية عدة، تعكس الشواغل المصرية المتعددة الأبعاد، والتي يتصدرها السعي المصري لتعزيز التعاون الاقتصادي والشراكات التنموية الثنائية والمتعددة الأطراف بما يُعزز من النمو والتنمية الاقتصادية لمصر، إلى جانب تعزيز التنسيق والتعاون حول آليات التصدي للتحديات الأمنية المشتركة.

وتضيف الدراسة أن شرق أفريقيا يتمتع بمزايا متعددة أكسبته أهمية جيوستراتيجية بالغة، وعززت من حالة التنافس بين القوى الدولية للبحث والحفاظ على موطئ قدم لها فيه.