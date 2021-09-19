أفغانستان والجائحة والمناخ على طاولة زعماء العالم بالأمم المتحدة

نيويورك (وكالات)

يعود زعماء العالم إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الأسبوع الجاري، مع التركيز على الوضع في أفغانستان، وتعزيز جهودهم لمكافحة التغير المناخي وجائحة كوفيد-19، التي أرغمتهم في العام الماضي على إرسال بياناتهم عبر الفيديو، وذلك لحضور الاجتماعات السنوية للجمعية العامة.

ولأن فيروس كورونا لا يزال منتشراً، في حين لم تنتشر اللقاحات على نحو عادل، فإن نحو ثلث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 193 دولة تخطط لإرسال بياناتها بالفيديو، غير أن بقية الدول ستوفد رؤساء أو رؤساء وزراء أو وزراء خارجية إلى الولايات المتحدة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: إن المباحثات حول عدد الدبلوماسيين المسافرين الذين يحتمل أن يكونوا قد تلقوا اللقاح تبرز «مدى انعدام المساواة فيما يتعلق بالتطعيم».

وهو ينادي بوضع خطة عالمية لتطعيم 70 في المئة من سكان العالم بنهاية النصف الأول من العام المقبل.

ولم يصل أفريقيا سوى اثنين في المئة من 5.7 مليار جرعة من اللقاحات تم استخدامها في مختلف أنحاء العالم. وسيستضيف بايدن اجتماعاً عبر الإنترنت من واشنطن مع الزعماء ورؤساء الشركات المعنية يوم الأربعاء، بهدف تعزيز التوزيع العالمي للقاحات.

وقالت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد: «إن بايدن سيتحدث عن أولوياتنا القصوى، وعن إنهاء جائحة كوفيد-19، ومكافحة التغير المناخي، والدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية والنظام القائم على قواعد عالمية».

وبسبب الجائحة، ستقتصر الوفود على أعداد أقل كثيراً من المعتاد، وستقام معظم الفعاليات الجانبية عبر الإنترنت، أو ستكون مزيجاً من الحضور الشخصي والمشاركة عبر الإنترنت.

وستكون أفغانستان من الموضوعات، التي يتوقع أن يبحثها الوزراء خلال الأسبوع، في ضوء سيطرة حركة طالبان على السلطة، والمخاوف بشأن الوضع الإنساني هناك.

استهداف آلية لـ«طالبان» في جلال أباد

استُهدفت آلية تقل مقاتلين من طالبان، أمس، في جلال أباد، وفق وسائل إعلام محلية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على هجوم مماثل في المدينة الكبرى الواقعة في شرق أفغانستان. ونقلت الصحافة المحلية عن شهود أن العديد من مقاتلي «طالبان» نقلوا إلى المستشفى بعد الانفجار الذي وقع، بحسب صحفي، قرب تقاطع طرق يقود إلى العاصمة كابول. ويأتي ذلك الاعتداء غداة ثلاثة انفجارات استهدف أحدها آلية لطالبان، أسفرت عن قتيلين على الأقل و19 جريحاً في جلال أباد.

ولم تتبن أي جهة هذه الاعتداءات التي تعتبر الأولى منذ انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في 30 أغسطس الفائت، بعد تدخل عسكري استمر عشرين عاماً.

وجلال أباد هي عاصمة ولاية ننغرهار، أبرز معقل لمقاتلي تنظيم «داعش» في أفغانستان.