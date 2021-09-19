نيجيريا: الإفراج عن 10 طلاب خطفوا قبل شهرين

كادونا (رويترز)

أكد مدير مدرسة، أمس، أن قطاع طرق أطلقوا سراح عشرة طلاب آخرين خطفوا قبل شهرين من مدرسة معمدانية في شمال غرب نيجيريا. وقال القس جون هاياب، مدير مدرسة بيثيل بابتيست الثانوية: إن 21 طالباً من المدرسة ما زالوا محتجزين.

وأضاف: إنه تم دفع فدية لم يكشف عنها لإطلاق سراح ثمانية طلاب، بينما جرى إطلاق سراح اثنين آخرين بسبب اعتلال صحتهما.

وأفرج قطاع الطرق الشهر الماضي عن 15 طالباً من المدرسة، بعد إطلاق سراح مجموعة مؤلفة من 28 في يوليو، عقب الإفراج عن أول مجموعة مؤلفة من 28 طالباً بعد يومين من المداهمة.

وكان نحو 150 طالباً فُقدوا بعد أن دهم مسلحون في يوليو المدرسة في ولاية كادونا النيجيرية، في عملية نسبتها السلطات إلى عصابات إجرامية تسعى للحصول على فدية. وكانت تلك عملية الاختطاف الجماعية العاشرة التي تقع في نيجيريا منذ ديسمبر.

وقال هاياب: «إنهم يبحثون عن مزيدٍ من الأموال ولهذا السبب يطلقون سراحهم على دفعات».