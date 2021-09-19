مقتل زعيم مجموعة مرتبطة بـ«داعش» في إندونيسيا

باريجي (وكالات)

قُتل علي كالوار، زعيم «مجاهدي شرق إندونيسيا»، وهي جماعة إرهابية إندونيسية مرتبطة بتنظيم «داعش»، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، حسبما أعلنت الشرطة الإندونيسية أمس.

وقُتل كالوار في أدغال جزر سولاويسي، وسط إندونيسيا، مع عضو آخر يُدعى جاكا رمضان.

أشارت الشرطة إلى أنها بدأت عملية مطاردة للعثور على أربعة أعضاء آخرين من «مجاهدي شرق إندونيسيا». وقال رودي سوفهريادي، قائد الشرطة في جزيرة سولاوسي، أمس: «سنواصل البحث حتى نلقي القبض عليهم».

يأتي ذلك بعد شهرين من مقتل عضوين آخرين في هذه الجماعة، أثناء تبادل إطلاق النار في نفس المنطقة.