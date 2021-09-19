فوز الحزب الحاكم في روسيا بالانتخابات البرلمانية

فرز الأصوات في مكتب اقتراع للانتخابات البرلمانية في روسيا

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أظهرت نتائج أولية واستطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع، الأحد، أن حزب روسيا المتحدة الحاكم في طريقه للفوز بالانتخابات البرلمانية التي استمرت ثلاثة أيام.

ومع فرز ما يقرب من 13 بالمئة من الأصوات على مستوى البلاد، قالت لجنة الانتخابات المركزية إن حزب روسيا المتحدة اقتنص ما يزيد على 40 بالمئة من الأصوات.

كما توقع استطلاع لآراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم أجرته مؤسسة "إنسومار" ونشرته وكالة الإعلام الروسية فوز الحزب الحاكم بما يزيد قليلا عن 45 بالمئة من الأصوات.

وأظهرت النتائج الأولية أن الحزب الشيوعي احتل المركز الثاني بحوالي 24 بالمئة من الأصوات، يليه الحزب الديمقراطي الليبرالي القومي بحوالي تسعة بالمئة.

ويشغل حزب روسيا المتحدة ما يقرب من ثلاثة أرباع مقاعد مجلس "الدوما" الذي يضم 450 عضوا.

المصدر: آ ف ب