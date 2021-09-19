بيانات الجرعة المعززة لبعض اللقاحات تظهر قريباً في أميركا

ممرض يحضّر جرعة من لقاح موديرنا

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قال أنتوني فاوتشي كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، إن البيانات اللازمة لتحديد جدوى إعطاء جرعة ثالثة معززة من لقاحي "مودرنا" و"جونسون أند جونسون" الواقيين من كوفيد-19 ستظهر في غضون أسابيع.

جاء ذلك بينما أشار مسؤولون إلى أنهم يتوقعون صدور توصيات بإعطاء جرعة معززة لشريحة كبيرة من الأميركيين.

وأوصت لجنة استشارية تابعة لإدارة الأغذية والعقاقير الأميركية يوم الجمعة بإعطاء جرعة ثالثة من لقاح "فايزر- بيونتك" ذي الجرعتين لمن هم في عمر 65 عاماً فأكثر أو المعرضين للإصابة بكوفيد- 19.

وما زال الأشخاص، الذين تلقوا لقاح "مودرنا" بجرعتيه أو لقاح "جونسون أند جونسون" ذا الجرعة الواحدة ينتظرون التوجيه بخصوص جرعة معززة محتملة.

وقال فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة الأميركية لشبكة (إن.بي.سي) الإخبارية "البيانات الفعلية، التي سنحصل عليها بخصوص تلك الجرعة الثالثة لمودرنا والجرعة الثانية لجونسون أند جونسون، ستظهر بعد ما بين أسبوعين وبضعة أسابيع حرفياً".

وأضاف "نعمل على ذلك الآن لإيصال البيانات إلى إدارة الأغذية والعقاقير حتى يتسنى لهم فحصها واتخاذ قرار بشأن إعطاء جرعات معززة لهؤلاء الأشخاص".

وأردف فاوتشي أن المزيد من البيانات قد تُظهر أيضاً حاجة أوسع لجرعات معززة لعموم سكان الولايات المتحدة.

وتتصدر الولايات المتحدة العالم في عدد إصابات كوفيد-19 ووفياتها.





المصدر: رويترز