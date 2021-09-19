رئيس جيبوتي يعود لبلاده بعد شائعات عن تدهور صحته

إسماعيل عمر جيله، رئيس جيبوتي

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عاد رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله (73 عاماً) إلى البلاد ليستأنف ممارسة مهامه وفق ما أعلنت الرئاسة بعدما سرت شائعات حول تدهور وضعه الصحي.

كانت شائعات حول نقل جيله إلى مستشفى في العاصمة الفرنسية باريس قد بدأت تسري الاثنين الماضي على شبكات التواصل الاجتماعي.

والثلاثاء نفى رئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة صحة ما يشاع، وأكدا أن جيله يأخذ قسطاً من الراحة بعدما تعرّض لـ"إجهاد".

وأعلنت الرئاسة، في بيان اليوم الأحد، أن "رئيس الجمهورية (...) عاد إلى العاصمة مساء، بعد زيارة خاصة إلى فرنسا".

وبحسب البيان، فإن "عودة الرئيس تؤكد مواصلة الجهود بوتيرة أكثر استدامة لتنمية" البلاد.

ونشر حساب الرئيس، عبر تويتر، مشاهد لنزوله من الطائرة.

ويتولى جيله الرئاسة لولاية خامسة بعدما حصد 98 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة.

وفي العام 1999 خلف جيله، حسن جوليد أبتيدون الذي كان أول رئيس في هذه المستعمرة السابقة بعد استقلالها عن فرنسا في العام 1977.





المصدر: آ ف ب