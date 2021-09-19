ثوران بركان في جزيرة إسبانية لأول مرة منذ 50 عاماً

ع + ع -

ثار بركان "كومبري فييخا" في جزيرة لاس بالماس الإسبانية في أرخبيل الكناري، اليوم الأحد، للمرة الأولى منذ 50 عامًا بعد أن سجل نشاطا زلزاليا كثيفا منذ أيام.

وفي تغريدة على تويتر، كتبت الحكومة المحلية، التي بدأت في تنفيذ عمليات إجلاء في المناطق المأهولة الأقرب إلى البركان، "بدأ الثوران البركاني في منطقة كابيثا دي فاكا في إل باسو".

وأضافت "يطلب من السكان توخي الحذر الشديد والابتعاد عن منطقة الثوران لتجنب أي مخاطر".

وقال أنخيل فيكتور توريس، رئيس منطقة جزر الكناري إن "البركان ثار في منطقة غابات" داعياً إلى الحذر.

وكانت سحب من الدخان والرماد والحمم البركانية تتصاعد من فوهة البركان، وفقًا للمشاهد الأولى التي بثها التلفزيون العام الإسباني، في وقت سابق اليوم.

يخضع بركان "كومبري فييخا" للمتابعة منذ أسبوع بسبب الارتفاع الكبير في النشاط الزلزالي.

سجل معهد جزر الكناري لعلم البراكين آلاف الهزات الأرضية التي وصلت قوتها إلى 4 درجات على مقياس ريشتر منذ السبت الماضي.

وشرعت السلطات، التي أبلغت السكان بأن يكونوا مستعدين قبل عدة أيام، قبل ساعات قليلة من ثوران البركان في إجلاء الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدات الأقرب إلى البركان في هذه الجزيرة الواقعة قبالة سواحل شمال غرب أفريقيا.

وقرر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي كان سيغادر إلى نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، التوجه إلى المكان على الفور.





المصدر: آ ف ب